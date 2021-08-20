شكرا لقرائتكم خبر عن حماية الشواطئ: تنفيذ مشروعات بـ82 مليون جنيه فى مرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أشرف حبيش رئيس هيئة حماية الشواطئ، إنه جرى تنفيذ أعمال حماية كبرى لشواطئ رأس البر ومرسى مطروح وكفر الشيخ وخليج أبى قصير ومصب نهر لنيل بفرع رشيد، من خلال منحة دولية ومنحة محلية بتمويل محلى 200 مليون جنيه لحماية الشواطئ في الدلتا تشمل 5 محافظات .

وأضاف رئيس هيئة حماية الشواطئ، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه جرى التعاقد مع مكتب استشارى عالمى للحماية من مخاطر الفيضانات وربط جميع الأنشطة داخل المنطقة السياحية.

وأوضح رئيس هيئة حماية الشواطئ، أن الهيئة نفذت عملية تطوير بعدد من المشروعات منها تطوير قلعة قياتباى، وتطوير كورنيش بجوار المحروسة بالإسكندرية، وحماية عدة شواطئ بمحافظة الإسكندرية، بجانب تنفيذ مشروعات في مرسى مطروح بـ82 مليون جنيه في عدد من الشواطئ.