شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تعيين 1500 فنى و250 مهندسا خلال مسابقة الوظائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد أنه مخطط تعيين 250 مهندسا و1500 فنى خلال مسابقة الوظائف التي أعلنت عنها الهيئة، وأن تلقى طلبات التقدم لهذه الوظائف مستمر حتى 8 سبتمبر المقبل.

وأكدت هيئة السكة الحديد أن مسابقة الوظائف التي أعلنت عنها تستهدف سد احتياجاتها من المهندسين والوظائف الفنية، وحددت في إعلانها التخصصات المطلوبة في وظائف المهندسين والفنيين والسن المطلوب خلال التقدم للوظيفة الشاغرة.

وحددت هيئة السكة الحديد التخصصات المطلوبة فى وظائف المهندسين تخصص ميكانيكا وكهرباء ومدنى وحسابات ونظم، وأن يكون المتقدمون من الذكور فقط بسبب طبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورادى باستثناء تخصص الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية والحسابات والنظم، فيمكن للذكور والإناث التقدم للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية .

واشترطت هيئة السكة الحديد على المتقدمين لوظائف المهندسين أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة من إحدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها، وأن يكون مقيدا بنقابة المهندسين وألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 30 سنة في بداية الإعلان.

كما أعلنت هيئة السكة الحديد عن حاجتها لحاصلين على دبلومات فنية ممن حاصلين على دبلوم المعهد الفنى الصناعى أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات، أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية للنقل بوردان تخصص.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن الوظائف الشاغرة للحاصلين على الدبلومات الفنية فنى إشارات وكهربائى وميكانيكى وبراد وفنى مناورة وخفير مزلقان وفنى صيانة وتجديدات سكة، وفنى حركة بلوك ولحام السكك الحديدية وكمسرى قطار وصراف تذاكر.

واشترطت هيئة السكة الحديد على المتقدمين من أصحاب الدبلومات أن يكونوا من المقيمين إقامة دائمة في حدود المنطقة المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي سارية قبل تاريخ الإعلان، وألا يقل السن عن 18 سنة ولا يزيد عن 30 سنة في بداية الإعلان وألا يقل مجموع درجات المؤهل الدراسى عن 65 % لكل الوظائف.