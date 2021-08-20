شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: ندرب 6 آلاف عامل بالدولة سنويا فى مركز سقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية، ومدير مركز التنمية المحلية بسقارة، أنه لا يمكن تحسين خدمات المواطنين من غير تحسين قدرات القائم على تقديم هذه الخدمة، موضحا أنه في قانون الإدارة المحلية الجديد الذى يناقشه مجلس النواب مادة تضمن تحويل مركز سقارة للتنمية المحلية من مركز تدريب إلى أكاديمية سقارة مسئولة عن أن لا يوجد موظف يترقى أيا كان منصبه دون الحصول على دورة تدريبية، ولا يوجد سكرتير عمومى أو مساعدين دون حصولهم على دورة تدريبية.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المركز سيعطى دبلوما مهنيا وماجستير مهنيا للإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المركز يدرب العالمين في الجهاز الإدارى للدولة ، حيث كان في البداية يدرب 2000 شخص سنويا ولكن الآن يدرب 6000 شخص سنويا.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية، أن مبادرة بناء الإنسان المصرى جزء منها بناء عقله ومهاراته، وتعريفه كيف يحقق أهداف رؤية 2030، وتعريفهم بتلك الرؤية لاستيعابها، بجانب تعريفهم مبادرة تحول الرقمى، مشيرا إلى ضرورة مواجهة الزيادة السكانية لأنها تلتهم مشروعات التنمية.

ولفت مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية، إلى أنه سيكون هناك 122 دورة يستفيد منها 5800 عامل من كافة المحافظات، بجانب أنه تم إعداد 7 دورات تأهيلية 3 منهم خلال السنوات الـ 3 الماضية، وضمت تلك الدورات 300 شخص من الصف الثانى للقيادات من كل المحافظات بجانب 300 هم مدربين وهى دورات اعداد المدربين، كما أنه سيتم إعداد برنامج للمحليات يضم 200 شخص لتدريبهم والبرنامج سيسمى "نواة التغيير" وموجه للعاملين بالمكاتب الفنية والقريبين من متخذى القرار.