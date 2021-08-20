شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التعليم: الحضور يومى بالعام الدراسى الجديد وتفعيل تسجيل الغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:



عوض تاج الدين: إقبال شديد لتلقى لقاح كورونا ما يدل على زيادة وعى المواطنين

أول صور لقطارات مونوريل العاصمة الإدارية بعد وصولها ميناء الإسكندرية

وزير التعليم عن منح أولياء الأمور حرية حضور أبنائهم: للضرورة القصوى فقط

الصحة: إقبال كبير من المتبرعين على مراكز تجميع البلازما وفرق للتوعية بالمحافظات

وزير التعليم: الحضور يومى بالعام الدراسى الجديد وتفعيل "تسجيل الغياب"

تنسيق الجامعات 2021.. جامعة حلوان تجهز 6 معامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة

التعليم: لا نستطيع السماح لامتحان دور ثان بالثانوية لأكثر من مادتين حسب القانون

وزير التعليم يوضح حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية 3%

غدا.. طقس حار بالقاهرة الكبرى شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 36 درجة

التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى لجميع الشُعب

الحكومة تنفى عقد امتحان دولى لطلاب الصف الرابع الابتدائى العام المقبل

التعليم تمنح طلاب الثانوية المتغيبين عن امتحان الدور الأول فرصة للتأجيل

التعليم العالى تستعرض تقريرا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصرى فى يوليو

التعليم العالى: تنسيق الجامعات الخاصة عقب إعلان المرحلة الأولى للجامعات الحكومية

التعليم: 49730 طالبا بالدبلومات الفنية أدوا امتحان الدور الثانى بلا مشكلات

المترو يستقبل دفعة من العربات المكيفة الكورية الواردة للخط الثالث خلال أيام

التعليم تعلن جدول امتحان الدور الثانى للمكفوفين من 4 حتى 15 سبتمبر المقبل