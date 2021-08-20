​حكومة روما توافق على اعتماد المسار المقدس المصري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

وافقت الحكومة المحلية للعاصمة الإيطالية روما، على اعتماد المسار الإيطالي المصري المقدس الذي تم تدشينه من خلال التوأمة بين مسار سان نيقولا ومؤسسة "Cise Egitto"، بهدف الترويج لمشروع مسار العائلة المقدسة في إيطاليا وأوروبا وبقية دول العالم المختلفة.

وأكد عيسي إسكندر رئيس المسار المصري الإيطالي المقدس ورئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا، أهمية تلك الخطوة من جانب الحكومة المحلية للعاصمة الإيطالية روما باعتماد المسار المقدس المصري الإيطالي، والذي يأتي تتويجًا للجهود والاتصالات التي جرت خلال الفترة الماضية مع قيادات دينية وتنفيذية في الفاتيكان للترويج لمشروع العائلة المقدسة وعرض الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في تنمية نقاط المشروع في المحافظات المصرية.

وقال إسكندر في تصريحات صحفية: "اعتماد المسار رسميًا من جانب الحكومة المحلية للعاصمة الإيطالية روما، خطوة من شأنها دعم الجهود التي يقوم بها المسار المقدس المصري الايطالي للترويج لمشروع مسار العائلة المقدسة وتأكيد جاهزيته لإستقبال السياح المهتمين بالسياحة الدينية من جميع دول العالم.

وأشار إسكندر إلى أن هذا التطور الهام جاء بعد أيام من التوقيع علي برتوكول تعاون بين المسار المقدس المصري الإيطالي ومسار دي لوكا الذي يعد من أهم المسارات الروحية والدينية التابعة للفاتيكان.

ولفت الدكتور عيسى إسكندر إلى تصريحات الأب جوناثان دي ماركو مدير القطاع العام للسياحة فى الفاتيكان، التي أكد فيها أن مسار رحلة العائلة المقدسة في نصر تم وضعه على خريطة المسارات السياحية الدينية في ايطاليا وأوروبا.

وقال رئيس المسار المقدس المصري الإيطالي، إنه التقي أمس مع الأسقف العام الانبا برنابا السرياني ممثل الكنيسة المصرية في روما، مشيرًا إلى أنه قدم خلال اللقاء عرضا لمشروع المسار المقدس الإيطالي المصرى الأوروبي، والدور الذي يقوم للترويج لمشروع رحلة العائلة المقدسة لمصر.

ولفت الدكتور عيسي إسكندر إلى أنه تم عرض المشروع علي قداسة البابا تواضروس بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث بارك قداسته المشروع وذلك خلال استقباله لوفد المسار المقدس في شهر فبراير الماضي.

من جانبها قالت مونيا فرانشيسكيني، الرئيس التنفيذي لمسار القديس نيقولا، إنها قامت بعرض كافة الوثائق التي تبرز الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية في تطوير مشروع مسار العائلة المقدسة علي حكومة العاصمة الإيطالية روما، مشيرة إلى أن موافقة الحكومة المحلية للعاصمة روما علي مشروع التوأمة بين مسار القديس نيقولا مع المسار المقدس المصري الإيطالي سيفتح الباب أمام ترشيح مصر للحصول علي صفة مراقب في برنامج المسارات الثقافية الأوروبية لمجلس أوروبا.

وأكدت مونيا فرانشيسكيني علي أهمية تلك الخطوة في دعم جهود الترويج لمسار العائلة المقدسة وربطة بالمسارات الدينية والروحية التي تقع تحت المظلة الروحية للفاتيكان.