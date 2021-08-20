شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية استهدفت محيط دمشق وحمص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر عسكرى سوري مساء اليوم الخميس تنفيذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط الدفاعات الجوية السورية لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان.

كانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" مساء يوم الخميس، سماع دوي انفجارات في سماء مدينة دمشق ومحيطها، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية معادية في محافظة حمص، ونشرت الوكالة الرسمية السورية على حسابها الرسمي على تويتر مقطع فيديو يبرز إسقاط الدفاعات الجوية السورية للصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت محيط دمشق وحمص.

على جانب آخر، نفذت القوات الأمريكية الموجودة في سوريا إنزالا جويا في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي واختطفت أحد الأهالي ودمرت منزله، حسب ما أفادت وكالة "سانا".

وذكرت مصادر محلية أن "قوة مشاة للاحتلال الأمريكي نفذت إنزالا جويا عبر أربع طائرات في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي واختطفت مدنيا واقتادته إلى جهة مجهولة وذلك بعد أن أقدمت على تدمير منزله بالكامل".

وحسب "سانا": "عمدت القوات الأمريكية خلال السنوات السابقة إلى تنفيذ عمليات إنزال جوي مماثلة تبين لاحقا أنها كانت تغطية لنقل عملائها من عناصر تنظيم "داعش" بريفي الحسكة ودير الزور إلى قواعدها في الأراضي العراقية".

يذكرأن، أخرجت القوات الأمريكية رتل صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وذكر التلفزيون السوري أمس الخميس أن القوات الأمريكية أخرجت رتلا مؤلفا من 30 صهريجا معبأة بالنفط إضافة لعدة ناقلات وشاحنات مغطاة برفقة عدد من المدرعات التابعة له إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وكانت القوات الأمريكية أخرجت، في وقت سابق، رتلا مؤلفا من 80 صهريجًا محملة بالنفط من الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية عبر المعبر ذاته.