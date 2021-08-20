شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعة: نستهدف نشر منتجاتنا فى كل أنحاء أفريقيا والتوسع فى إقامة المعارض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مغاورى دياب رئيس التمثيل التجارى بوزارة الصناعة، أن الدولة المصرية تستهدف عددا من الدول في أفريقيا في المرحلة الأولى في كل أنحاء القارة، وجرى وضع خطة هدفها انتشار معارض مصرية في السوق الأفريقية.

وقال رئيس التمثيل التجارى بوزارة الصناعة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إنه يجرى استهداف تلك الدول الأفريقية بنشر منتجات مصرية في الأسواق الأفريقية، بجانب التوسع في إقامة المعارض في بعض البلدان الأفريقية خلال الفترة الراهنة.

ولفت رئيس التمثيل التجارى بوزارة الصناعة، إلى أن تدشين معرض صنع في مصر في العاصمة جوبا عاصمة جنوب السودان، يعد درة التاج للمعارض المصرية في الأسواق المصرية، حيث تتسم جنوب السودان بأرض خصبة ويمكن زيادة الاستثمارات المصرية فيها.