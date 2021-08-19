شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام خدمات نقل الدم: 12 مركزا للتبرع بالبلازما قبل نهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسن غزالى مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إن من أبرز شروط التبرع ببلازما الدم أن تكون الفئة عمرية لا تقل عن 18 سنة ولا تزيد عن 60 عاما، ولا تزيد فيه حالة الأنيميا، وإذا كان لديه أمراض مزمنة مثل السكر لابد أن يكون لديه دواء يسيطر عليه ويسيطر على الضغط، موضحا أنه سيكون هناك 12 مركزا للتبرع ببلازما الدم قبل نهاية العام الجارى، بينها مراكز في سوهاج وبنى سويف.

وأضاف مدير عام خدمات نقل الدم القومية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز: نهتم بالصحة العامة للمواطن، وهناك 6 مراكز للتبرع ببلازما الدم يستقبلون المتبرعين، حيث يستقبلهم فريق الاستقبال من شباب المدرب وتم الاطمئنان على صحته، لافتا إلى أن عملية التبرع لا تأخذ سوى من نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع، ثم نتأكد من أن الحالة الطبية والصحية للمتبرع بعد التبرع جيدة.

ولفت مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إلى أنه يجرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في المراكز، واستخدام مطهرات وأدوات تعقيم لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من جانب الشعب المصرى للتبرع بالبلازما وأن مشروع مشتقات البلازما سينجح بيد الشباب.