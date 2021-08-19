شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار منزل مكون من 5 طوابق فى مدينة دمنهور بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، منذ قليل، انهيار منزل مكون من 5 طوابق، وأنباء عن سقوط ضحايا.

وانتقلت قوات الحماية المدينة لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار.

وتلقت مديرية أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بانهيار عقار مكون من 5 طوابق بالقرب من شارع سعد زغلول وسط مدينة دمنهور، وتم فرض كردون أمني لمنع اقتراب المواطنين من المكان، وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وسنوافيكم بالتفاصيل..