شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة.. التنظيم والانضباط سر نجاح حملة التبرع بالبلازما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح اتحاد شباب الجمهورية الجديدة فى إدارة وتنفيذ فعالية التبرع بالبلازما علي مستوي الجمهورية، والتي جاءت بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث توافد أكثر من ثلاثة آلاف شاب اليوم علي مراكز التبرع بالبلازما علي مستوي الجمهورية، حيث تم استقبال المتبرعين بـ6 مراكز لتجميع البلازما موزعة على 5 محافظات.

من جانبها، تابعت غرفة عمليات اتحاد شباب الجمهورية الجديدة توافد المتبرعين علي مدار اليوم و نجاح عمليات التبرع في سهولة و يسر فى تنظيم وانظباط رائع.