شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التفتيش الأمنى والبيئى بالمطارات تجرى زيارة تفقدية لمطار شرم الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الطيران، فى بيان لها مساء اليوم الخميس، إنه في إطار الجولات المتتالية والدورية لمتابعة العمل بالمطارات المصرية أجرت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات المصرية برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، بثاني جولاتها التفقدية، حيث زارت اللجنة مطار شرم الشيخ الدولي، وقد رافقه خلال الجولة اللواء طارق نصير عبد الفتاح العاصي والدكتور علاء عيد والدكتور أيمن امام، وكان في استقبالهم اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ.

تأتي هذه الجولة في ضوء تنفيذ توجيهات الدولة المصرية من أجل تعزيز النواحي البيئية والصحية والأمنية، من خلال أعمال اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي والمشكلة بقرار رئاسة مجلس الوزراء للقيام بالتفتيش الدوري على كافة المطارات المصرية، للتأكد من الإجراءات والتدابير المطبقة لحماية السائحين والعاملين بالقطاعات المختلفة.

وخلال الزيارة تم الإطلاع على الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية المطبقة داخل مطار شرم الشيخ الدولي، والتأكد من تطبيق أعلى المعايير الدولية الموصي بها من قبل منظمات الصحة والطيران العالمية.

وكانت اللجنة قد بدأت أولى جولاتها الأسبوع الماضي بزيارة مطارى الغردقة ومرسى علم.





اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات في زيارة تفقدية بمطار شرم الشيخ





اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات في زيارة تفقدية بمطار شرم الشيخ





اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات في زيارة تفقدية بمطار شرم الشيخ





اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات في زيارة تفقدية بمطار شرم الشيخ

