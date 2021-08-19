شكرا لقرائتكم خبر عن باحث: العاصمة الإدارية ستدر ربحا لمصر خاصة بعد إعلان طرحها بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد بيومى، الباحث المتخصص في الشأن الاقتصادى بالمركز المصرى للفكر والدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الاقتصاد المصرى أحد أنجح الاقتصاديات في المنطقة، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية ستدر ربح لمصر خاصة بعد إعلان طرحها بالبورصة.

وأضاف الباحث المتخصص في الشأن الاقتصادى بالمركز المصرى للفكر والدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريحات لبرنامج 60 دقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن معدل التضخم انخفض إلى 5 % وهو ضمن المستهدف الذى حدده البنك المركزى، والاحتياطي الاجنبى وصل إلى أكثر من 40 مليار دولار، ومعدل البطالة انخفض عن 7 %.

ولفت الباحث المتخصص في الشأن الاقتصادى بالمركز المصرى للفكر والدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أنه بعد مرور مصر بثورتين كان الوضع الاقتصادى لمصر سيئ للغاية، والفترة اتسمت بوجود فصيل سياسى له ايدولوجية معينة يبنى علاقات مصر بالدول الخارجية وفقا لأيدولوجياته، حيث حاولت مصر أن تحصل على قرض من صندوق النقد الدولى لوكنها فشلت وكان الوضع الاقتصادى سئ للغية، وكان حجم الاحتياطي الأجنبي، 13 مليار دولار يكفى فقط 3 شهور من استيراد مصر.

وتابع الباحث المتخصص في الشأن الاقتصادى بالمركز المصرى للفكر والدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هذا الوضع الاقتصادى استلزم قرارات مصيرية وجوهرية لتحسين الاقتصاد المصرى من اجل أن يقوم الاقتصاد المصرى من جديد ، لافتا إلأى أن الرئيس نظر إلى مصلحة المواطن والدولة قرر يأخذ قرارات إصلاحية كبيرة وهو القرار الصحيح والمؤشرات الدولية الأخيرة تؤكد بعد نظر الرئيس السيسى.