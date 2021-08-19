3 وقائع بأسلوب واحد.. مباحث البدرشين توقع عصابة المشاغبين الأربعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بلاغ سرقة منزل تلو الآخر كان محل رصد ومتابعة الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع.

توجيه سريع من مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة لضباط البحث الجنائي بالمديرية بفحص تلك البلاغات ومعاينة الوحدات السكنية بدقة.

فريق بحث ترأسه مفتش فرقة العياط والبدرشين توصلت جهوده إلى تورط 4 أشخاص في تلك الوقائع. تبين أنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن متخذين دائرة قسم البدرشين مسرحا لجرائمهم.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية بقيادة الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين من ضبط المتهمين في أكمنة أعدت لهم في الأماكن التي يترددون عليها.

أمام رئيس قطاع الجنوب، أقر المتهمون بصحة التحريات وارتكابهم 3 وقائع بأسلوب التسلق، وأرشدوا عن أماكن تصريفهم للمسروقات لدى عملائهم سيئ النية.

أمكن إعادة المسروقات وتعرف المجني عليهم عليها، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.