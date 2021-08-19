الجيزة: استكمال 5 مشروعات لتطوير الطرق بحي العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، أن اليوم الخميس، شهد استكمال تنفيذ الخطة الاستثمارية لأعمال الرصف والإنارة وذلك على النحو التالي:

ـ استكمال إزالة الأرصفة وتوسعة شارع ناصر الثورة من شارع الهرم.

ـ استكمال إزالة الأرصفة وتوسعة شارع استديو الأهرام من شارع الهرم.

ـ استكمال إزالة الأرصفة والتوسعة بشارع الهنيدي من شارع الهرم.

ـ استكمال تركيب البلدورات الخرسانية بشارع شكري من شارع الهرم والبدء بصب قواعد أعمدة الإنارة والأعمدة.

ـ استكمال تركيب البلدورات الخرسانية بشارع الوحدة العربية من شارع الهرم وذلك تحت إشراف ومتابعة محمد نور الدين.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار أعمال تطوير المحاور الرئيسية والفرعية بنطاق الحي وتنفيذا الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.