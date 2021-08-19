"إرادة الحياة".. من هو رضا عبدالسلام أول متحدٍ للإعاقة يترأس إذاعة القرآن الكريم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، اختيار المذيع والإعلامي رضا عبدالسلام؛ ليشغل منصب رئيس شبكة القرآن الكريم، بعد فراغ المنصب منذ 3 أشهر عقب بلوغ حسن مدني الرئيس السابق للشبكة سن التقاعد.

ويعتبر "عبدالسلام" أول رئيس لشبكة إذاعية مصرية من متحدي الإعاقة، حيث يعاني منذ مولده من ضمور في الذراعين، ما سبب له الكثير من المتاعب التي حرمته من الالتحاق بالإذاعة في بداية مشواره، ولكنه نجح لاحقًا في عام 1987 في الالتحاق بها مذيعًا واستمر عمله مذيعَ ربطٍ طوال هذه السنوات.

في التقرير التالي يعرض "الخليج 365" أهم معلومات عن عبدالسلام:

1- من مواليد محافظة المنوفية وعانى منذ مولده من ضمور الذراعين.

2- بدأ مشواره بالكتابة بقدمه، وعندما جاء سن دخوله للمدرسة كان هناك قرار بعدم دخول ذوي الهمم للمدرسة.

3- أصر والده على دخوله المدرسة، وذهب إلى مدير مديرية التربية والتعليم، وقال له: "ابني بدون تعليم كأنه ميت".

4- نجح والده في إدخاله المدرسة، وكان يكتب بقدمه، ثم بدأ تعلم الكتابة بأسنانه حتى أصبح بعد فترة من أحسن الخطوط في المدرسة.

5- لحظة ولادته قال والده: (يا رب أنت اللي خلقته وأنت الكفيل بيه).. هذا الدعاء كان ملازمًا له في كل مراحل حياته في كل محنة.

6- تسببت إعاقته في البداية في حرمانه من الالتحاق بالإذاعة المصرية.

7- إصراره على العمل بالإذاعة جعله يلتحق بها عام 1987 مذيعًا في إذاعة وسط الدلتا واستمر عمله مذيعَ ربطٍ طوال هذه السنوات.

8- عمل رضا عبدالسلام بالإذاعة على مدار 33 عامًا.

9- اشتهر بنقل الأمسيات الدينية وجولات إذاعة القرآن الكريم في قرى ومدن مصر.

10- غطى مناسك الحج عام 2006 وشارك في تقديم مسابقة القرآن الكريم العالمية بدبي.

11- صدرت له 4 كتب آخرها "نقش على الحجر".

12- مذيع راديو ومؤلف وصاحب نبرة صوت مميزة لدى الملايين ويقدمها دائمًا في بداية الفقرات الإذاعية أكسبته شهرة واسعة لدى مستمعي الإذاعة في مصر.

13- يعتبر كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم الذي أمتعنا على مدار سنوات طوال بصوته العذب.

14- قدم العديد من البرامج الإذاعية الشهيرة: "قطوف من السيرة، مساجد لها تاريخ، وسيرة ومسيرة".

15- كفاح لرجل قَدًر الله له أن يعيش حياته دون ذراعين.

16- تزوج من إحدى زميلاته في كلية الإعلام وأنجبا ولدًا في كلية الطب، وبنتًا في السنة الرابعة بكلية الإعلام.

17- عمل في الإذاعة على مدار 33 عامًا، قدم خلالها العديد من البرامج الإذاعية الشهيرة مثل: "قطوف من السيرة، مساجد لها تاريخ، وسيرة ومسيرة".

18- قالت عنه وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، قصته ملهمة، مضيفة أنه نموذج للحياة بالإرادة.

عبدالسلام في برنامج مصر تستطيع

لقاء عبدالسلام مع الإعلامية إسعاد يونس