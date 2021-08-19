شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تستعرض تقريرا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصرى فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدماً من د. ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصرى، حول أنشطة المعهد خلال شهر يوليو الماضى.

وأوضح التقرير أن عدد الأبحاث المنشورة فى مجلات مفهرسة عالمياً بلغ (17) بحثاً، مشيرًا إلى أنه تم قبول عدد (1) مشروع بحثى من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تحت عنوان: "توظيف الطحالب البحرية الكبيرة والذكاء الاصطناعى للتوليف الأخضر لمنتجات ذات قيمة مضافة ومواد نانوية من أجل بيئة نظيفة ومستدامة"، كما تم الاشتراك فى (13) مشروعا علميا بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة.

كما تضمن التقرير مشاركة المعهد فى فعاليات انطلاق حاضنة الأعمال التكنولوجية المتخصصة فى مجال الغذاء والنباتات الطبية والعطرية بكلية الصيدلة بنات جامعة القاهرة، كما شارك المعهد فى ملتقى الشباب الباحثين العاشر الذى تنظمه كلية العلوم جامعة المنصورة سنوياً؛ بهدف مواكبة التطور فى البحث العلمي.

وأفاد التقرير بحصول د. شريف فاروق على الترتيب الأول على الجامعات والمعاهد البحثية فى مجال علوم الأرض من عام 2018 حتى 2021، طبقاً لتصنيف سكوبس العالمي.

