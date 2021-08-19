شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر تدعم أمن واستقرار العراق" غدا على صفحات الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "السيسى يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقى الوضع بأفغانستان.. ويؤكد: مصر تدعم أمن واستقرار العراق.. الرئيس: سنواصل العمل على تعزيز أطر التعاون مع الأشقاء فى بغداد بمختلف المجالات.

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