شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزير التعليم يوضح حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية 3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها نشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم، منشورا على صفحته الشخصية بفيس بوك، قائلا: رد واضح على ما يشاع عن قيام الوزارة بزيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية بنسبة 3% تحصل لصالح صندوق تطوير التعليم، وهذا الكلام عارٍ تماما من الصحة.

وتابع الوزير: الحقيقة أن هذه النسبة من المصروفات تحصل من المدارس الخاصة منذ عام 1988 بموجب القرار الوزارى رقم 319 لسنة 1988 ثم القرار الوزارى رقم 426 لسنة 1990 ثم بدأ تحصيلها من المدارس الدولية ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم 235 بتاريخ 19/6/2011 وقد صدرت أحكام قضائية مقتضاها ضرورة استصدار قانون بفرض هذه الرسوم.

وقال الوزير: نفاذا لذلك صدر القانون رقم 213 لسنة 2020 متضمنا فى الفقرة 15 من المادة 3 على تحصيل هذه النسبة من الرسوم مع ملاحظة أن: هذه النسبة تخصم من المصروفات المقررة فعلا ولا يجوز للمدارس تحصيلها من أولياء الأمور بالزيادة".

وأكد الوزير: أنها بذلك تكون قد خالفت القانون وحصلتها لنفسها وأن الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة تقوم بمتابعة التزام المدارس بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

التعليم العالى: تنسيق الجامعات الخاصة عقب إعلان المرحلة الأولى للجامعات الحكومية

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بضرورة توفير كافة الإرشادات والمعلومات التى تُيسر على خريجى الشهادات المصرية فهم آليات التنسيق الجديدة للجامعات الخاصة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى أن تنسيق الجامعات الخاصة لخريجى الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية) سيبدأ عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية، وأن نظام القبول بالجامعات الخاصة هذا العام يعتمد على نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة؛ وذلك لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في توزيع الأماكن المتاحة بالكليات المختلفة.

ويطبق هذا النظام على حملة الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية)، حيث يتم تنسيق حاملى هذه الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة cpnu-admission.edu.eg ويتم قبول الطلاب بكليات الجامعات الخاصة اعتمادًا على مجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم كمعيار وحيد لتنسيق الطلاب.

غدا.. طقس حار بالقاهرة الكبرى شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا .

"إيفرجيفن" تعبر قناة السويس مجددا خلال رحلة عودتها من روتردام

تقترب سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفن" من الوصول إلى مدينة بورسعيد لعبور قناة السويس مجددًا، ضمن قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط فى بورسعيد مرورًا بالإسماعيلية والسويس حتى البحر الأحمر، فى رحلة عودتها.

وتتواجد السفينة حاليًا بمحاذاة منطقة برج العرب، ومن المتوقع أن تصل محافظة بورسعيد عصر اليوم الخميس، تمهيدًا لعبورها المجرى الملاحي لقناة السويس.

وكانت السفينة عبرت المجرى الملاحى يوم 7 يوليو، عقب توقيع عقود تسوية مع قناة السويس، وبدأت في تفريغ حمولتها في ميناء روتردام في هولندا، بعد 23 يومًا من مغادرة قناة السويس، ثم وصلت في 4 أغسطس الجاري، إلى ميناء فيلكسستو في سوفولك لترسو في بريطانيا، بعد تأخر 4 أشهر ونصف من رحلتها.

شرطة واشنطن تخلى محيط مبنى الكونجرس بسبب شاحنة مفخخة قرب المبنى

أفادت مصادر لوكالة "أسوشيتد برس"، الخميس، بأن الشرطة فى واشنطن تحقق فى تقارير عن متفجرات فى شاحنة قرب الكونجرس، لافتة إلى أنه "يتم إخلاء المنطقة".

كما أخلت الشرطة مبنى مكتب كانون هاوس، محذرة المواطنين بضرورة الابتعاد عن هذه المنطقة أحدث المعلومات، وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن المحققين كانوا في مكان الحادث ويعملون على تحديد ما إذا كانت العبوة ناسفة قابلة للتفجير أم لا.

يأتي ذلك بعد أشهر من ترك قنبلة أنبوبية فى مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في واشنطن ، قبل يوم من اقتحام الآلاف من مثيرى الشغب المؤيدين لترامب مبنى الكابيتول الأمريكى فى يناير.

ولا تزال أصداء أحداث اقتحام الكابيتول الأمريكى تشكل ماضيا حزينا فى أذهان الأمريكيين بشكل كبير، ليستيقظ الأمريكيين على هجوم دامٍ في منتجع أتلانتا الصحي بولاية جورجيا، والذى خلف 8 قتلى بينهم 6 نساء من أصل آسيوي، وهو ما اعتبره مكتب التحقيقات الفيدرالية جرس إنذار لتنامى "جرائم الكراهية" بالبلاد، حيث جعلت تلك الجرائم من البلد التى تتغنى بديمقراطيتها أمام العالم بؤرة للعنف والنزاع العرقى بين أبناء الوطن الواحد.

وزارة الرى تعلن تبطين 2285 كيلو متر ترع فى محافظات الجمهورية

انتهت وزارة الموارد المائية والرى من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2285 كيلو متر فى 20 محافظة من محافظات الجمهورية فى إطار تكليفات الحكومة بتنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع.

أوضح المهندس محمود السعدى مستشار وزير الرى لشئون المياه، أنه جارى العمل فى تنفيذ 6037 كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 465 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين ، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8750 كيلومتر حتى تاريخه.

وأضاف السعدى، أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة.