مرور الجيزة: غلق جزئي لشارع أحمد عرابى لمدة 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق جزئي لشارع أحمد عرابي أمام سنترال المهندسين بالاتجاهين لمدة 3 أيام، لإصلاح كابل كهربائي جهد متوسط لخدمة منطقة المهندسين.

وأوضحت الإدارة أنه أثناء قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال إصلاح كابل كهربائي (جهد متوسط) لخدمة منطقة المهندسين، سيتم إجراء قطع عرضي جزئي لشارع أحمد عرابي أمام سنترال المهندسين بالاتجاهين لمدة 3 أيام.

وسيتم تنفيذ الغلق ابتداء من يوم الجمعة وحتى صباح الأحد المقبل، وذلك من ٢ صباحا وحتى الساعة ٦ صباحا دون تعطيل حركه المرور.

الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمه بمحيط الأعمال؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.