شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يتصدى للسرعات الجنونية على الطرق الساحلية بالردارات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الإدارة العامة للمرور، عددًا من الردارات على الطرق الصحراوية، لا سيما المؤدية للمحافظات الساحلية للحد من حوادث الطرق ومنع تجاوز السرعات المقررة، فيما أشاد مواطنين بحسن الانتشار الشرطي في الشوارع.

وكانت الإدارة العامة للمرور، شنت عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 768 تجاوز السرعة المقررة، 56 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، 13 دراجات نارية مخالفة، 11 مخالفة "موقف عشوائى"، 17 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.