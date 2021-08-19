شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توقف معلما 3 أشهر بعد اعتدائه على مدير مدرسة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدرسة الإيمان التابعة لإدارة العمرانية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة اعتداء معلم على مدير المدرسة الأمر الذي تسبب في إصابة بالعمود الفقري لمدير المدرسة، ونقله للمستشفى.

وكشف مصدر بإدارة العمرانية التعليمية أن المعلم (ه‍ . ع . ج ) معلم تربية رياضية صدر له قرار استبعاد من مدرسة الإيمان التابعة لإدارة العمرانية، وحضرت لجنة لإخلائه إداريا، وعبر المعلم المذكور عم رفضه القرار بالاعتداء على مدير المدرسة ( م. ح . م) بالضرب الأمر الذى تسبب في إصابته بكسر في إحدى فقرات العمود الفقرى.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم نقل مدير المدرسة إلى مستشفى الهرم وهو حاليا يخضع لجراحة في العمود الفقري، لافتا إلى أن مدير المدرسة المعتدى عليه مشهود له بالكفاءة والعلاقات الطيبة بين زملائه من المعلمين.

من جانبه أكد مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستبعاد المعلم وإيقافه عن العمل لمدة 3 شهور.