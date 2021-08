شكرا لقرائتكم خبر عن هندسة عين شمس تعلن عن برامجها الجديدة بنظام الساعات المعتمدة للعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الهندسة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عمر الحسينى عميد الكلية عن برامجها بنظام الساعات المعتمدة للعام الأكاديمي 2022/2021، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتورعبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير مكتب التعاون الدولى بالجامعة أن جميع برامج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة مانحة لشهادات مزدوجة من جامعات دولية ذات شراكة استراتيجية، حيث تمنح برامج الساعات المعتمدة الدولية بكلية الهندسة جامعة عين شمس الشهادة المزدوجة بجميع برامجها المطروحة. من جامعة ايست لندن بانجلترا، و توجد شراكات مع جامعة كلاوسهال بألمانيا وجامعة ريجوكالابريا– بإيطاليا.

وأضاف رفعت، أنه لا يشترط السفر للحصول علي الشهادة المزدوجة، وإذا رغب الطالب السفر لفصل دراسي أو أكثر يمنح تخفيض علي المصروفات الدراسية بلندن، ويتسلم الطلاب كارنيهات كطلاب في جامعة إيست لندن حيث تنص الاتفاقية علي معاملة طلاب البرامج الدولية كطلاب بريطانيين لهم كافة الحقوق والواجبات للطلاب المسجلين فى الجامعة بلندن، ولهم الحق فى الدخول واستخدام الموارد الرقمية والدخول علي مواقع الجامعة واستخدام المكتبة الإلكترونية وخلافه، ولهم كافة الحقوق عند زيارة الجامعة بلندن وتخفيض للمصروفات إذا قرر أو اختار الطلاب دراسة فصل أو أكثر بلندن، ولكن السفر ليس إجباريا حيث تمنح الشهادة المزدوجة للطلاب عند استكمال الدراسة بكلية الهندسة بمصر و الالتزام بمعايير الجودة النصوص عليها بالاتفاقية و المعتمدة من وكالة ضمان الجودة بإنجلترا. وتمنح الشهادة المزدوجة من إنجلترا في البرامج التالية:-

برنامج العمارة والعمران البيئى

Environmental Architecture and Urbanism Program

برنامج هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات

Landscape Architecture Program

برنامج عمارة تنسيق المواقــــــع

Computer Engineering and Software Systems Program

برنامج هندسة البناء

Building Engineering Program

برنامج هدسة نظم الاتصالات

Communication Systems Engineering Program

برنامج هندسة التصنيع

Manufacturing Engineering Program

برنامج هندسة الميكاترونيات والأتمتة

Mechatronics Engineering and Automation Program

برنامج هندسة الطاقة والطاقة المتجددة

Energy and Renewable Energy Engineering Program

الإسكان و التنمية العمرانية

Housing and Urban Development

الهندسة المدنية و البنية التحتية

Civil and Infrastructure Engineering

برنامج هندسة المواد

Materials Engineering Program

كما تم فتح الباب للتسجيل الالكترونى لكلية الهندسة، قسم الساعات المعتمدة بكلية الهندسة جامعة عين شمس

لينك التسجيل

https://sis.eng.asu.edu.eg/EarlyRegistration