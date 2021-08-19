شكرا لقرائتكم خبر عن هندسة عين شمس تعلن عن برامجها الجديدة بنظام الساعات المعتمدة للعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الهندسة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عمر الحسينى عميد الكلية عن برامجها بنظام الساعات المعتمدة للعام الأكاديمي 2022/2021، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتورعبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير مكتب التعاون الدولى بالجامعة أن جميع برامج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة مانحة لشهادات مزدوجة من جامعات دولية ذات شراكة استراتيجية، حيث تمنح برامج الساعات المعتمدة الدولية بكلية الهندسة جامعة عين شمس الشهادة المزدوجة بجميع برامجها المطروحة. من جامعة ايست لندن بانجلترا، و توجد شراكات مع جامعة كلاوسهال بألمانيا وجامعة ريجوكالابريا– بإيطاليا.
وأضاف رفعت، أنه لا يشترط السفر للحصول علي الشهادة المزدوجة، وإذا رغب الطالب السفر لفصل دراسي أو أكثر يمنح تخفيض علي المصروفات الدراسية بلندن، ويتسلم الطلاب كارنيهات كطلاب في جامعة إيست لندن حيث تنص الاتفاقية علي معاملة طلاب البرامج الدولية كطلاب بريطانيين لهم كافة الحقوق والواجبات للطلاب المسجلين فى الجامعة بلندن، ولهم الحق فى الدخول واستخدام الموارد الرقمية والدخول علي مواقع الجامعة واستخدام المكتبة الإلكترونية وخلافه، ولهم كافة الحقوق عند زيارة الجامعة بلندن وتخفيض للمصروفات إذا قرر أو اختار الطلاب دراسة فصل أو أكثر بلندن، ولكن السفر ليس إجباريا حيث تمنح الشهادة المزدوجة للطلاب عند استكمال الدراسة بكلية الهندسة بمصر و الالتزام بمعايير الجودة النصوص عليها بالاتفاقية و المعتمدة من وكالة ضمان الجودة بإنجلترا. وتمنح الشهادة المزدوجة من إنجلترا في البرامج التالية:-
برنامج العمارة والعمران البيئى
Environmental Architecture and Urbanism Program
برنامج هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات
Landscape Architecture Program
برنامج عمارة تنسيق المواقــــــع
Computer Engineering and Software Systems Program
برنامج هندسة البناء
Building Engineering Program
برنامج هدسة نظم الاتصالات
Communication Systems Engineering Program
برنامج هندسة التصنيع
Manufacturing Engineering Program
برنامج هندسة الميكاترونيات والأتمتة
Mechatronics Engineering and Automation Program
برنامج هندسة الطاقة والطاقة المتجددة
Energy and Renewable Energy Engineering Program
الإسكان و التنمية العمرانية
Housing and Urban Development
الهندسة المدنية و البنية التحتية
Civil and Infrastructure Engineering
برنامج هندسة المواد
Materials Engineering Program
كما تم فتح الباب للتسجيل الالكترونى لكلية الهندسة، قسم الساعات المعتمدة بكلية الهندسة جامعة عين شمس
لينك التسجيل
https://sis.eng.asu.edu.eg/EarlyRegistration