شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزير التعليم يوضح حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية 3%

التعليم العالى تمد فترة التقديم لـ30 منحة دراسية بالجامعة الأمريكية لـ22 أغسطس

غدا.. طقس حار بالقاهرة الكبرى شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 36 درجة

جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية بمدارس المتفوقين 2021.. من 4 حتى 14 سبتمبر

التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى لجميع الشُعب

تنسيق الجامعات 2021.. 170 ألف طالب يسجلون باختبارات القدرات

التعليم تمنح طلاب الثانوية المتغيبين عن امتحان الدور الأول فرصة للتأجيل

الصحة تغلق 7 أقسام فى مستشفى "النسائم" بالقاهرة الجديدة

التعليم العالى: تنسيق الجامعات الخاصة عقب إعلان المرحلة الأولى للجامعات الحكومية

التعليم: 49730 طالبا بالدبلومات الفنية أدوا امتحان الدور الثانى بلا مشكلات

المترو يستقبل دفعة من العربات المكيفة الكورية الواردة للخط الثالث خلال أيام

صرف معاشات أغسطس غداً من ماكينات الصرف الآلى لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة

الصحة تطلق فرق للتشجيع على التبرع بالبلازما بالتعاون مع اتحاد شباب الجمهورية الجديدة

التعليم تعلن جدول امتحان الدور الثانى للمكفوفين من 4 حتى 15 سبتمبر المقبل

طالب بالثانوية العامة يناشد التعليم رفع الحجب عن نتيجته.. والتعليم: تظلم وسنفحص طلبك