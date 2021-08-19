شكرا لقرائتكم خبر عن 14 خدمة إلكترونية توفرها العدل عبر مصر الرقمية وتفتتح 100 فرع توثيق بالبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، 14 خدمة إلكترونية عبر بوابة مصر الرقمية digital.gov.eg، وذلك في إطار خطة الوزارة لتيسير على المواطنين والتسهيل عليهم في إنهاء المعاملات الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق.

ومن أبرز الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها وزارة العدل على بوابة مصر الرقمية خدمات الاستعلام عن سريان محرر مميكن، وتوكيل عام قضايا، وتحرير إقرار بالشطب، وإقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية، وإقرار رسمي، وتصحيح محرر موثق، وتحرير توكيل عام رسمي، وتوكيل رسمي شامل (بنوك – عام)، وخدمة اكتب محررك، وخدمة الاستعلام عن سريان توكيل مميكن من عدمه، بالإضافة الى خدمة الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة من حيث عدد المنتظرين بالمكتب.

وكشفت وزارة العدل ان خدمة عمل عقود الزواج والطلاق لم يتم العمل بها ضمن خدمات مصر الرقمية وأن الأمر قاصر حاليا على الحجز الأون لاين فقط بالنسبة لهذه الخدمة.

وأعلنت وزارة العدل أنها أطلقت تطبيق أرغب في عمل توكيل على هواتف أندرويد وأبل وهواوي في جميع المحافظات عدا محافظات السويس ومرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء.

وتيسيرا على المواطنين فقد تضمنت خطة وزارة العدل لإتاحة خدمات التوثيق للمواطنين بسهولة ويسر وتقريب أماكن تقديمهما إليهم فقد تم افتتاح 6 فروع توثيق جديدة للشهر العقارى بالمكاتب البريدية بالإضافة إلى 94 فرع توثيق بالمكاتب البريدية ليصل إجمالي ما تم افتتاحه حتى الآن 100 فرع بالبريد.