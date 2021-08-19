شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تمد فترة التقديم لـ30 منحة دراسية بالجامعة الأمريكية لـ22 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى مد فترة التقديم لمنح دراسية حكومية كاملة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لطلاب المدارس الحكومية حتى يوم الأحد الموافق 22/8/2021، كما تم تعديل الشرط الخاص بمجموع الثانوية العامة من 95% ليصبح 85% مع مراعاة جميع الشروط وأحكام القبول المعمول بها من الجامعة الأمريكية، وغيرها من المتطلبات لديها.

ويأتى ذلك بالإشارة إلى الإعلان السابق والخاص بفتح باب التقدم لبرنامج المنح الدراسية الحكومية للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للطلاب المصريين الراغبين فى الدراسة بمرحلة البكالوريوس من المدارس الحكومية، والمدارس التجريبية، ومدارس الـSTEM والتى تتولى وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ترشيح الطلاب المحتملين للمنح الدراسية بـ30 منحة دراسية حكومية كاملة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.