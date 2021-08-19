شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية للجامعة العربية لإعداد موازنة الأمانة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انعقدت اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية التابعة لمجلس جامعة الدول العربية أعمال دورتها العادية الـ( 100 ) فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (حضورياً) برئاسة المستشار الاقتصادى حسين بن شويش الشويش رئيس اللجنة وبمشاركة ممثلى الدول العربية .

وقال المستشار حسين بن شويش الشويش، رئيس اللجنة فى تصريح له اليوم إن اللجنة ناقشت فى دورتها العادية على مدي يومين عدداً من البنود اهمها موازنة الجامعة لعام 2022، حيث تمت التوصية بإقرار الموازنة، كما تمت مراجعة المركز المالي، ووضع الاحتياطي العام للأمانة العامة للجامعة، وتم التأكيد على مواصلة الدول لدفع مساهماتها في موازنة الأمانة العامة والاحتياطي العام .

وأضاف الشويش أنه تم أيضاً مناقشة طلب عدد من الدول تعديل بعض مواد النظام الأساسي للموظفين. وطلب من الدول الأعضاء ابداء مرئياتها تجاه تلك الطلبات تمهيدا لدراستها من قبل لجنة مفتوحة العضوية تشكل لهذا الغرض، وسيتم عرض توصيات اللجنة على الدوره القادمة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية التي ستعقد ه في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم.

من جانبه قال السفير عبدالله سرور الجرمان الامين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية بجامعة الدول العربية إن اللجنة أعدت مشروع موازنة الامانة العامة للجامعة العربية للعام 2022 بنفس قيمة موازنة الأعوام السابقة وهى بحدود 60 مليون و 900 الف دولار امريكى ، كما تم مناقشة الموقف المالى للامانة العامة وموقف الدول من سداد حصصها فى تلك الموازنة ، مؤكدا أن نسب السداد ليست بالشكل المرضى والمطلوب لان هناك قراراً سابقاً يحث الدول على الالتزام بسداد الحصص خلال الشهور الثلاث الاول من العام المالى الذي يبدا فى يناير

وأضاف الجرمان فى تصريح له اليوم ـن هناك بعض الدول دفعت بعض المتأخرات عليها تجاه الامانة العامة ، معربا عن أمله فى تحسن الوضع المالى للامانة العامة من خلال إسراع الدول بسداد حصصها فى الوقت المحدد وكذلك سداد المتأخرات .

وقال إن اللجنة حثت فى ختام اجتماعها ومن خلال التوصيات التى رفعتها الى مجلس الجامعة العربية، الدول على الالتزام بسداد الحصص وجدولة مواعيد سداد المتأخرات حتي تتمكن الامانة العامة مت القيام بمهامها.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا استثنائيا لها يوم 17 اغسطس الجاري قبيل الدورة العادة ( 100) حيث خصص الاجتماع الاستثنائي لبحث موضوع مكافاة نهاية الخدمة لموظفى الامانة العامة .

ومن المقرر ان ترفع اللجنة تقريرا بنتائج اعمالها للاجتماعين العاطي والاستثنائي والتوصيات الى الدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم 9 سبتمبر المقبل لاعتمادها .