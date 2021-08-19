شكرا لقرائتكم خبر عن "العلاج جواك.. ‎انزل.. اتبرع ".. حملة اتحاد شباب الجمهورية الجديدة للتبرع بالبلازما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة مكبرة للتبرع بالبلازما بالتعاون مع وزارة الصحة، تحت شعار "العلاج جواك"، بمشاركة عدد كبير من الشباب من أعضاء الاتحاد، وانطلقت الحملة صباح اليوم الخميس، فى عدد من مراكز تجميع البلازما بمحافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، والمنيا.

ووجه أعضاء اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، الدعوة لكل المصريين بالمشاركة فى الحملة تحت شعار "العلاج جواك.. ‎انزل.. اتبرع.. وساعد فى شفاء أهالينا من الأمراض الخطيرة".

وانطلقت الحملة فى القاهرة بالمركز الإقليمى لنقل الدم بالعباسية، والمركز الإقليمى لنقل الدم بدار السلام، وفى محافظة الجيزة بمركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما، وفى الإسكندرية بالمركز الإقليمى بالمحافظة داخل مرفق إسعاف الإسكندرية، وبالغربية فى المركز الإقليمى بطنطا خلف الأبنية التعليمية، وفى المنيا فى مركزها الإقليمى بكورنيش النيل.

وفى سياق متصل أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انطلاق فرق التواصل المجتمعي في محافظات "القاهرة والجيزة والإسكندرية، والغربية، والمنيا"، لتشجيع وتوعية المواطنين بأهمية التبرع بالبلازما، وذلك في مراكز المشروع القومي لتجميع البلازما، تحت شعار «العلاج جواك» وضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مراكز المشروع القومي لتجميع البلازما، شهدت إقبالا كبيرا من قبل المتبرعين، منذ صباح اليوم الخميس، فيما قامت فرق التواصل المجتمعي التابعة للوزارة، وبالتعاون مع اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، بتوزيع الكمامات ومستلزمات الوقاية الشخصية، والمشروبات والمياه، على المتبرعين وتنظيم توافدهم على مراكز التبرع، لافتا إلى أن مراكز تجميع البلازما تقوم بعمل مجموعة تحاليل دورية مجانية للمتبرعين للاطمئنان على صحتهم، وتشمل تحليل فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة «الإيدز»، وتحليل بكتيريا الزهري، وتحاليل فيروسات الالتهاب الكبدي «A - B - C» وكذلك تحليل نسبة بروتين الدم كل 4 أشهر.



مرحلة تسجيل البيانات قبل التبرع بالبلازما