شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع 21 محلاً بدون ترخيص وضبط 78 توك توك بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة حملاتها لضبط المنشأت المخالفه وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من غلق وتشميع في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات على مدار اليوم للتصدى لظاهرة الإشغالات وكل أشكال التعدى الموجودة بالطرق العامة لتيسير الحركة المرورية.

وشن حى بولاق الدكرور حملة إشغالات مكبرة شملت شوارع " ناهيا وطابق الديابه والمصرف وأكتوبر والعشرين ومنطقة العلا وأحمد حمدى وأحمد ماهر وبهجت والشوربجى وأسماعيل العسرى وشارع حسن محمد حسن وعباس العقاد وفاطمه الزهراء وأبو النجا والمساكن والاربعين وترعة عبدالعال 2 احمدالخطيب "، التي أسفرت عن غلق وتشميع 21 محل لمزاولة أنشطة دون الحصول علي التراخيص اللازمة إلي جانب ضبط عدد 78 مركبة توك توك و 7 سيارات ميكروباص و3 سيارة نقل لإعاقه حركة سير المارة والتعدي علي الطريق بالاضافة الي رفع و 383 كرسى متنوع و 27 تروسيكل لباعه جائلين و 5 ميزان و3 ترابيزة و 3ثلاجه و 2 شمسية و 2 مرجيحة كبيرة و 2 ونش و 8 شيشة و 2 استاند و 2 تروللى و 15 ماكينة خياطة و4 باب حديد و 3 براويطه.

كما تم إزالة أعمال بناء مخالف في المهد وكذا إزالة جمالون على أرض فضاء وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات بمخازن الحى وذلك بمتابعه عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور .