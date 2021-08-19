شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يترأس لجنة لاختيار شاغلى الوظائف القيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللجنة الدائمة لاختيار شاغلى الوظائف القيادية والمشكلة من نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية ومدير مديرية التربية والتعليم ومدير مديرية التنظيم والإدارة والمستشار القانوني ومستشار المحافظ للمعلومات.

وتم إجراء مقابلات شخصية لـ 149 من المتقدمين لوظائف مديرو عموم إدارات تعليمية التى تم الإعلان عنها بالصحف وعلى موقعى الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة والبوابة الإلكترونية للحكومة المصرية، وذلك تمهيدا لاختيار الأنسب من بينهم لشغل الوظائف المعلن عنها.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى دائما إلى اختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية الذين لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل مع تطبيق قواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.

كانت محافظة القاهرة أعلنت عن حاجتها لشغل عدة وظائف قيادية بعدة أحياء منها سكرتيرى عموم الأحياء.