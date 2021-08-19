شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الدكتورة سامية التمتامى على الدورة الثامنة لبرنامج علماء الجيل القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الأكاديمية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى خلال جلسته رقم 178 بحضور الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية على الإعلان عن فتح باب التقدم للدورة الثامنة من برنامج "منح علماء الجيل القادم" فى سبتمبر القادم، وهى أحد أنواع المنح التى تقدمها أكاديمية البحث العلمي للحصول علي درجة الماجستير لأوائل الخريجين والمتفوقين من الجامعات المصرية.

وأجمع أعضاء المجلس على إطلاق اسم الراحلة د الدكتورة سامية التمتامى، أستاذ الوراثة البشرية بالمركز القومي للبحوث على هذه الدورة، وذلك تكريمًا وعرفانا بجهودها وإنجازاتها العلمية وما أضافته إلى مجال الوراثة وأبحاث الجينوم على مستوى العالم، ومسيرتها العلمية المليئة بالعطاء لبلدها وللعلم وللبشرية جمعاء.

كما وافق المجلس على رفع قيمة المكافأة الشهرية لطلاب المنح إلى أربعة آلاف جنيهًا شهريًا خلال مدة المنحة وهي ثلاثون شهرًا بإجمالى 120 ألف جنيه، وهو ضعف ما كان يقدم من قبل، بالإضافة 100 ألف جنيه للصرف على مستلزمات البحث والتدريب ودفع رسوم الدراسة فى الجامعات الحكومية.

وأوضح الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة فى الأكاديمية تسخر كافة إمكانياتها للمعاونة فى بناء الانسان المصرى و تأهيل الكوادر العلمية الشابه من أوائل الخريجين المتميزين والمعاونة فى بناء قاعدة علمية فى العلوم الأساسية والبينية والتكنولوجيات البازغة وإدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

والمنح المعلن عنها تأتى ضمن الخطة التنفيذية الثانية لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 2018-2022، والتى تركز على نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى وتنمية أقاليم مصر الحدودية وبناء كوادر شابة فى إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وسياسات الملكية الفكرية.