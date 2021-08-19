الحبس حتى 7 سنوات.. عقوبات جديدة للتحرش في تعديلات قانون العقوبات بعد تصديق السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

شددت التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون العقوبات وأصدرها رئيس الجمهورية رسميا، من عقوبة التحرش الجنسي.

مشروع القانون أقره مجلس النواب الشهر الماضي، بعد التقدم بمشروع قانون من المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية.

وبلغت العقوبة في التعديلات الجديدة السجن سبع سنوات في بعض الحالات.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات. ​