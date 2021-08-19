محافظ القاهرة يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لاختيار شاغلي الوظائف القيادية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ترأس اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اجتماع اللجنة الدائمة لاختيار شاغلي الوظائف القيادية والمشكلة من نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية ومدير مديرية التربية والتعليم ومدير مديرية التنظيم والإدارة والمستشار القانوني ومستشار المحافظ للمعلومات.

وتم إجراء مقابلات شخصية لـ 149 من المتقدمين لوظائف مديري عموم إدارات تعليمية التي تم الإعلان عنها بالصحف وعلى الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة والبوابة الإلكترونية للحكومة المصرية، وذلك تمهيدا لاختيار الأنسب من بينهم لشغل الوظائف المعلن عنها.

وأكد محافظ القاهرة، على أن المحافظة تسعى دائما إلى اختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية الذين لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل مع تطبيق قواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.