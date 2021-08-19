ديليسيا الرابع أدبي: النتيجة ظهرت وأنا في امتحان.. ومقدرتش أتمالك فرحتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

فرحة كبيرة عاشتها الطالبة ديليسيا أنيس الرابع مكرر أدبي بعد علمها بوجودها بين أوائل الثانوية لهذا العام، لاسيما وأنها لم تتابع مؤتمر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لانشغالها بامتحان القدرات بكلية الإعلام بجامعة القاهرة.

تقول ديليسيا لـ "الخليج 365": "كنت في امتحان القدرات بكلية الإعلام بجامعة القاهرة وقت إعلان النتيجة، وكان معي والدي، وطلبت من ماما متابعة المؤتمر لمعرفة مؤشرات النتيجة.. وعقب خروجي من الامتحان، وجدت الدموع في عيني بابا، فسألته: في إيه؟ رد وقالي مبروك يا حبيبتي أنتِ الرابع على الجمهورية، قلت له: ده مش وقت هزار، وتأكدت بعدما وجدت أكثر من 50 مكالمة على الموبايل، وحاولت أداري فرحتي وأنا في الشارع على قد ما أقدر لحد ما أوصل البيت".

تضيف: "بدأت هذا العام بتحديد أهدافي اللي تتوافق مع النظام الجديد، وكنت حريصة دائماً إني أتأكد إني ماشية صح، وحرصت على متابعة بنك المعرفة والقنوات التعليمية لتوثيق معلوماتي، لكن لجأت مضطرة للدروس الخصوصية لأن النظام كان جديد وكنت محتاجة أعرف أكثر، خاصة وأننا لم نذهب للمدرسة بسبب ظروف كورونا".

وأوضحت ديليسيا، أن أسرتها حرصت على توفير أجواء هادئة لها، قائلة: مكانش حد بيقولي ذاكري، لكن كنت دايما بلاقي تشجيع من بابا وماما وكانوا بيقولولي أنت بتتعبي وإحنا شايفين تعبك وعارفين انك هتنجحي بتفوق".

وعن طموحها الفترة المقبلة قالت: "دراستي كانت باللغة الفرنسية، وأنا حريصة على الاستمرار في الدراسة بها، لذلك أرغب في دخول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قسم لغة فرنسية". ​