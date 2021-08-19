100 ألف جنيه لـ3 مراكز.. ننشر أسماء لجنة تحكيم مسابقة النحت بجائزة فاروق حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

‏‎اجتمع بمقر مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون، أعضاء لجنة تحكيم مسابقة النحت في جوائز الفنون الدورة الثالثة لعام 2022.

يأتي ذلك لمناقشة ووضع شروط ومعايير مسابقة النحت لعام 2022، وتقديم موعد فتح باب الاشتراك؛ لإتاحة فترة زمنية أكبر للفنانين.

وتضم مسابقة النحت في جوائز الفنون الدورة الثالثة لعام 2022 أعضاء لجنة التحكيم وهم: "الدكتور محمد العلاوي وكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث جامعة حلوان الأسبق وأستاذ متفرغ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، والفنان ناجي فريد، فنان تشكيلي ونحات، والدكتور عصام درويش أستاذ دكتور بقسم النحت كلية التربية الفنية جامعة حلوان، والدكتورة مروة يوسف رئيس قسم النحت كلية فنون جميلة الزمالك سابقًا، والفنان إيهاب اللبان فنان ونحات ومدير مجمع الفنون".

‏‎وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف جنيه مقسمة كالتالي: 50 ألفًا للجائزة الأولى، و30 ألفًا للجائزة الثانية، و20 ألفًا للجائزة الثالثة، إضافة إلى منح شهادات تقدير للفائزين.​