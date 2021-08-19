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تعفنت تحت الطوب.. تفاصيل العثور على جثة طفلة بعد اختفاء 7 أيام في حلوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تواصل نيابة حلوان التحقيق في واقعة العثور على جثة طفلة متعفنة أعلى سطح منزلها بعد 7 أيام من اختفائها.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة حلوان بلاغًا من أسرة الطفلة "فاطمة. م" البالغة من العمر 3 سنوات باختفائها أثناء خروجها للهو.

وعلى مدار 7 أيام ظلت أسرة المتوفاة تبحث عنها في كل ركن بالشارع دون جدوى.

وكشفت التحقيقات أن والدي الطفلة اشتما رائحة كريهة، فصعدا إلى السطح، وبنبش أكوام من الطوب والأخشاب عثر على الطفلة في حالة تعفن، فأبلغوا الشرطة.

وصرحت النيابة بتشريح جثة الطفلة؛ لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وبيان وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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