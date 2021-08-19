شكرا لقرائتكم خبر عن المتعافون من تعاطى المخدرات يؤسسون مركزا جديدا لعلاج الإدمان لافتتاحه فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المتعافون من الإدمان العمل في تصميم وتنفيذ جميع أعمال أثاث الموبيليا لمركز جديد لعلاج الإدمان، ضمن المبادرة التي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق تحت عنوان "بإيدينا"، والتي تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة التابعة للصندوق جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة لمركز جديد لعلاج مرضى الإدمان المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر المقبل بمحافظة قنا.

ونجح المتعافين من تعاطى المخدرات داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان من تصميم كافة اعمال الموبيليا والنجاره لتأثيث مركز جديد لعلاج مرضى الإدمان ،المقرر افتتاحه بمحافظة قنا.

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ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تنفيذ برامج لتأهيل المتعافين من الإدمان وتدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل بورش التدريب داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان ، منها حرف مهنية مثل "أعمال النجارة ،الخياطة ، أثاث الموبيليا ،الحدادة" ، كذلك التدريب على صيانة أجهزة التكييف والمحمول والأجهزة الاليكترونية من خلال فنيين متخصصين .

كما وجهت " القباج" أيضا باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ـ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي انه تم تدريب وتأهيل ما يقرب من 5 الآف متعافي على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل خلال الفترة الماضية ،لافتا الى أن البرنامج التأهيلي للمتعافين من الإدمان هو الدمج، من حيث التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي " وبرنامج مهارات منع الانتكاسة ،كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل "،وأيضا التأهيل البدني "العلاج بالرياضة" بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي،كذلك إطلاق الصندوق مبادرة " بأيدينا " حيث يقوم لأول مره المتعافين من الإدمان بتصميم وتنفيذ جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة لجميع مراكز علاج الإدمان الجديدة ، مثلما يحدث حاليا للمركز الجديد المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر المقبل بمحافظة قنا