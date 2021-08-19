شكرا لقرائتكم خبر عن رصف الطريق أسفل الطريق الدائرى بصفط اللبن بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة أعمال رفع كفاءة الطرق والميادين، حيث بدأ مركز ومدينة كرداسة أعمال فرد طبقة السن تمهيدا لرصف منطقة أسفل الطريق الدائرى بطريق صفط اللبن بكرداسة، بالإضافة إلى بدء توسعه طريق مدخل عزبة جعفر بقرية ناهيا وفرد طبقة سن وقشط طبقه الأسفلت المتهالك لبدء تطويره، تحت إشراف اللواء خالد عصر، رئيس مركز ومدينة كرداسة، وفى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بسرعة تنفيذ مخططات الرصف والتطوير للخطه الاستثمارية.

وتمكن مركز ومدينة أوسيم الدكتور فرج عبد العاطي، من ضبط سيارة مخالفة للقانون محملة مخلفات ورتش تُلقي بها أسفل محور الضبعة بالطريق العام، وتم التحفظ على السيارة وإيداعها مخازن الوحدة، وجاري تحرير المخالفة، وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

واستجابت محافظة الجيزة لشكاوي مواطنيها وسرعه حلها، حيث كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة حي الهرم وهيئة النظافة بتوجيه حملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات والرتش المتواجدة بقطعة أرض فضاء في 392 بشارع الجيش بقطاع هضبة الأهرام مشددا على ضرورة التنسيق مع مالك قطعه الارض لتسوريها لضمان عدم تكرار إلقاء المخلفات بها.

وعلى الفور تم توجيه حمله للمنطقة المشار إليها وتم رفع المخلفات والرتش من خلال فرق ومعدات النظافة وجارى المتابعة الدورية للمنطقة.