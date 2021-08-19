شكرا لقرائتكم خبر عن عضو باتحاد شباب الجمهورية الجديدة: استجابة كبيرة لمبادرة التبرع ببلازما الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مصطفى، عضو اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، أن محافظة المنيا شهدت منذ صباح اليوم الخميس، إقبالا كبيرا على المركز الإقليمى للتبرع بالبلازما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية والتى دعا لها الاتحاد.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أنه توافد عدد كبير من شباب محافظة المنيا، واستجابوا لمبادرة التبرع بالبلازما، مشيرا إلى أنه واجب على أى شاب أن يتبرع لأن البلازما هامة جدا فى إنقاذ وعلاج العديد من المرضى.

وأوضح، أن اتحاد شباب الجمهورية هو مظلة شبابية تجمع العديد من جهود الشباب لدفع مصر إلى الأمام، ونعمل على أكثر من محور لتوحيد هذه الجهود وتحقيق اهداف الدولة المصرية.

كان العشرات من شباب محافظة المنيا، أقبلوا على المركز الإقليمى بمحافظة المنيا للتبرع بالبلازما، جاء ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما.