شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى عن تغليظ عقوبة التحرش: شكرا سيادة الرئيس لاستكمال مسيرة حماية المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الدكتورة مايا مرسى ، تدوينه لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، وذلك تعقيبا على إصدار تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش .

وقالت مايا مرسى :"شكرا سيادة الرئيس علي استكمال مسيرة حماية المرأة من كافة أشكال العنف و اصدار تعديل قانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش لتحقيق مزيد من الحماية والردع .

وتابعت: فقانون 141 لسنة 2021 ينص علي:

1 -يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة آلاف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية او الكترونية او اية وسيلة تقنية أخرى.

2 - وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

3 - وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

4 - يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

5 -(فإذا كان الجانى من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم) أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.