شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة ينهون امتحانات الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، اليوم الخميس، امتحانات الدور الثانى، وبلغ إجمالى عدد الطلاب على مستوى المحافظة 28296 طالبا وطالبة مقسم على 155 لجنة بجميع إدارات تعليم الجيزة.

وأكد مجدى الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تابع لجان امتحان الشهادة الإعدادية الدور الثاني من خلال غرفة العمليات بالمديرية والتواصل الدائم مع غرف عمليات الإدارات التعليمية.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بتعليم الجيزة، اليوم، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ، حيث أكدت المديرية أن الامتحان كان مطابق للمواصفات الخاصة بالورقة الامتحانية الواردة من الوزارة كما أن الأسئلة راعت جميع المستويات ولم ترد أى شكوى من السادة أولياء الأمور.

وتابع الجيار، امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات، وبلغ اجمالى المتقدمين للامتحانات الدبلومات الفنية بتعليم الجيزة 9234 طالبا وطالبة بمختلف التخصصات النوعية تجاري وصناعي وزراعي وفندقي ومقسم على 28 لجنة لعدد 14 إدارة تعليمية بالجيزة والتى تستمر حتى يوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 .