شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قضايا الدولة يزور مفتى الديار المصرية لتهنئته بتجديد الثقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة اليوم الأحد ووفد مرافق له، إلى فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية لتقديم له التهنئة على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمد لفضيلته لمدة عام.

وتمنى رئيس قضايا الدولة لفضيلة مفتى الديار المصرية التوفيق لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة وخدمة الدعوة الإسلامية بإبداء الفتوى وتنوير وإرساء قواعد الدين الإسلامي الحنيف لجموع المسلمين في شتى المجالات الدينية والحياتية في ضوء ما عهدناه في فضيلته من الوسطية المعتدلة في الفتوى المؤسسة على نصوص محكمة من الكتاب والسنة النبوية المشرفة والمذاهب الإسلامية المعتمدة ولدار الإفتاء المصرية كل التوفيق.

رافق المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة خلال الزيارة كل من المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار يسرى سيد مدنى الأمين العام المساعد لقضايا الدولة.