شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق فرق للتشجيع على التبرع بالبلازما بالتعاون مع اتحاد شباب الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انطلاق فرق التواصل المجتمعي في محافظات "القاهرة والجيزة والإسكندرية، والغربية، والمنيا"، لتشجيع وتوعية المواطنين بأهمية التبرع بالبلازما، وذلك في مراكز المشروع القومي لتجميع البلازما، تحت شعار «العلاج جواك» وضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مراكز المشروع القومي لتجميع البلازما، شهدت إقبالا كبيرا من قبل المتبرعين، منذ صباح اليوم الخميس، فيما قامت فرق التواصل المجتمعي التابعة للوزارة، وبالتعاون مع اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، بتوزيع الكمامات ومستلزمات الوقاية الشخصية، والمشروبات والمياه، على المتبرعين وتنظيم توافدهم على مراكز التبرع.

وقال «مجاهد» إن مراكز تجميع البلازما تقوم بعمل مجموعة تحاليل دورية مجانية للمتبرعين للاطمئنان على صحتهم، وتشمل تحليل فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة «الإيدز»، وتحليل بكتيريا الزهري، وتحاليل فيروسات الالتهاب الكبدي «A - B - C» وكذلك تحليل نسبة بروتين الدم كل 4 أشهر.

وأضاف أن وظيفة البلازما هي نقل المواد الغذائية اللازمة للخلايا من أماكن الامتصاص إلى الأماكن المختلفة في الجسم، كما تحتوي على عوامل تخثر «تجلط» الدم التي تحافظ على سلامة الدم من النزف، بالإضافة إلى نقل نواتج عمليات التمثيل الغذائي والحرق إلى الكلى والكبد للتخلص منها، إلى جانب احتوائها على الأجسام المضادة التي تساعد على محاربة العدوى والفيروسات وتنظم درجة حرارة الجسم.

وأشاد «مجاهد» بالإقبال الكبير من المتبرعين على جميع مراكز تجميع البلازما في القاهرة والمحافظات، في ظل الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، تحسبا لانتقال عدوى فيروس كورونا، مشيرا إلى أن فوائد التبرع بالبلازما عديدة وتتضمن تنشيط نخاع العظام وتقوية الجهاز المناعي للجسم.

وأشار «مجاهد» إلى تلقي استفسارات المواطنين عن المشروع القومي للتبرع بالبلازما على الخط الساخن (15335)، مؤكدا تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا بمراكز تجميع البلازما وفقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى.

يُذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان شاركت يوم 14 من شهر يوليو الماضي كأول متبرع دائم بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، وذلك في مركز تجميع البلازما بمركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بمنطقة العجوزة.