اتحاد شباب الجمهورية الجديدة: أنزل واتبرع بالبلازما وساعد فى شفاء أهالينا

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القاهرة - سامية سيد - قالت مريم عادل، من اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، إن مبادرة الاتحاد للتبرع بالبلازما انطلقت اليوم فى عدد من مراكز تجميع البلازما بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، والمنيا.

ووجهت مريم عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365"، رسالة للشباب قائلة :"أنزل واتبرع وساعد في شفاء أهالينا من الأمراض الخطيرة"، مؤكدة أن التبرع بالبلازما أمر مهم جدا وينقذ حياة الكثيرين .

وأشارت إلى أن الحملة التي يطلقها اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، تأتى بالتعاون مع وزارة الصحة، ضمن المشروع القومى للدولة للتبرع بالبلازما، تحت شعار "العلاج جواك"، لافتة إلى أن اتحاد شباب الجمهورية يتبنى حملات على السوشيال ميديا للتوعية بالتبرع بالبلازما وأماكن التبرع.

ووجهت رسالة للشباب قائلة: "خلاص جاء دورنا لنبنى بلدنا بأنفسنا وهناك فرصة عظيمة أعطاها لنا الرئيس السيسى فى ظل دعمه الداعم وتشجيعه للشباب" .

وانطلقت حملة اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، صباح اليوم الخميس، في عدد من مراكز تجميع البلازما بمحافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، والمنيا، ووجه الإاحاد الدعوة لكل المصريين بالمشاركة في الحملة تحت شعار "العلاج جواك.. ‎انزل.. اتبرع.. وساعد في شفاء أهالينا من الأمراض الخطيرة'.

ومن المقرر أن تكون الحملة في القاهرة بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالعباسية، والمركز الإقليمي لنقل الدم بدار السلام، وفي محافظة الجيزة بمركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما، وفي الإسكندرية ستنطلق بالمركز الإقليمي بالمحافظة داخل مرفق إسعاف الإسكندرية، وبالغربية ستكون في المركز الإقليمي بطنطا خلف الأبنية التعليمية، وفي المنيا سيكون في مركزها الإقليمي بكورنيش النيل.

ويستهدف المشروع القومي لتصنيع البلازما، تصنيع 3 أدوية تتعلق بمشتقات الدم وهي ألبومين- فاكتور8، إيميونوجلوبيلين، وحسب تأكيد وزارة الصحة فإن عملية التصنيع ستحقق لمصر الاكتفاء الذاتي خلال الفترة المقبلة، وحثت الوزارة على أهمية التبرع، وسيتم بدء التجميع للبلازما من خلال 6 مراكز تجميع بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والغربية، والمنيا، بإجمالي 90 كرسي بقدرة تجميعية تصل إلى 150 ألف - 200 ألف لتر.

كما يعد التبرع بالبلازما آمنا ويخضع لأعلى طرق تأمينية عالمية لضمان سلامة المتبرع، ويعوض الجسم البلازما في خلال 48 ساعة، وأيضًا فعّال في علاج الأمراض مثل الهيموفيليا والتهابات وسرطانات الكبد ومرضى الكلى، ويتمثل الهدف من التبرع ببلازما الدم توفير الأدوية المشتقة منها لإنقاذ حياة المرضى، وتتمثل فترة التبرع كل أسبوعين ما بين التبرع والأخرى.