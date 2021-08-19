شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: انطلاق مبادرة "داعم" لتمويل السيارات المستخدمة فى خدمات النقل الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إنه تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 وسياسة الدولة القائمة على الاستثمار فى البشر وخاصة الشباب كونهم الثروة الأساسية لمسيرة التنمية المستدامة استحدث بنك ناصر العديد من البرامج الإتمانية التى تركز على تمكين الشباب وتعزز من مبادرات التوظيف والتمويل المتوسط والمتناهى الصغر لذلك أاطلق البنك مبادرة تحت شعار "داعم" لتمويل السيارات المستخدمة فى خدمات النقل الجماعى والتشاركى من خلال التطبيقات الإلكترونية بالتعاون مع احدى الشركات.

وأضافت الوزير، أن ظاهرة النقل التشاركى لاقت انتشارا واسع النطاق خلال السنوات القليلة الماضية موضحة أن إطلاق برنامج " داعم" يهدف الى تشغيل الشباب والتخفيف من وطأة البطالة، فى إطار اهتمام البنك بخلق فرص عمل حقيقية ونظرا للمسؤلية المجتمعية للبنك وحرصا على دعم المشروعات ذات البعد الاجتماعى فقد قررت إدارة البنك إعفاء عملاء المشروع من المصروفات الإدارية كما تقرر إتاحة التمويل لذوى الإعاقة، التى تسمح إعاقتهم بقيادة السيارات لتشجيعهم على العمل والاندماج المجتمعى لتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعى بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل حتى يتحقق لهم الاستقرار الاقتصادى وحياة كريمة تحقق العدالة الاجتماعية لهم.

وقال محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك إن مبادرة "داعم" تأتى فى ضوء الدور المجتمعى الذى يقوم به البنك فى الاهتمام بالتنمیة البشریة والمشروعات الاجتماعیة والاقتصادیة لتحویل الطاقات العاطلة إلى طاقات منتجة وفعالة بالمجتمع للعمل على محاربة البطالة بالإضافة إلى الإسهام فى حل مشكلة المرور والزحام، وكذلك تخفيض عبء الدعم عن طريق ترشيد استهلاك الوقود، وتحقيقًا لمبدأ الشمول المالى، بالوصول بخدمات البنك إلى كل فئات المجتمع، مؤكدا أن البنك سيقوم بدور تمويلى لشراء سيارات ميكروباص وملاكى ودراجات نارية مع ضمان التشغيل باحدى الشركات للنقل التشاركى وسوف يتم البدء فى تمويل 50 سيارة فى المرحلة الأولى بـ20 مليون جنيه.

وعن شروط التمويل اوضح عشماوى، أنه يشترط للحصول على التمويل ألا يقل سن العميل عن 21 سنة، وحتى 60عاما ويتوجه العميل الى البنك بعد إتمام التعاقد مع احدى شركات النقل لتقديم خطاب الترشيح و صورة من بطاقة الرقم القومى سارية و إيصال مرافق حديث يفيد محل إقامتة ويتم التقسيط 5 سنوات بعائد مميز 6.7% ويتم حظر بيع السيارة لصالح البنك حتى الانتهاء من سداد قيمة السيارة.

جدير بالذكر أنه فى إطار حرص البنك على استحداث برامج تمويلية تهدف إلى التوظيف سبق وقام بتوقيع بروتوكول تعاون مع احدى الشركات لتمويل شراء سيارات نقل ركاب لعدد 50 سيارة ميكروباص فى المرحلة الأولى بمبلغ وقدره 22 مليون جنيه تسدد قيمة التمويل على خمس سنوات.