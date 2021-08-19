شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الدبلومات.. استمرار التقدم لامتحانات المسابقة الموحدة للالتحاق بالكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المجلس الأعلى للجامعات، استقبال المتقدمين لأداء امتحانات المسابقة الموحدة والمركزية، للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية "نظام السنتين بعد الثانوية" للقبول بكليات (التجارة – الهندسة – الحقوق – الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2021/2022.

ومن المقرر أن يستمر التقديم في المسابقة الموحدة والمركزية حتى يوم الخميس الموافق 2021/9/9 بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، على أن يتم الإعلان عن مواعيد الامتحانات لاحقًا.

كان المجلس الأعلى للجامعات ، أكد أنه على الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه المسابقة الدخول على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات للتعرف على كافة القواعد والتفاصيل الخاصة بالتقديم.