شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الجمهورية الجديدة: هدفنا التوعية بأهمية المشروع القومى للبلازما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سناء خليل، إحدى أعضاء شباب الجمهورية الجديدة، إنها سعيدة بمشاركتها فى المشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، مؤكدة أن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، التى أطلقها الرئيس السيسي فى المؤتمر الأول لحياة كريمة، وتهدف حملة اليوم لدعم المبادرة والترويج للاتحاد والتوعية بدور الشباب وأهميته في دعم مبادرة الرئيس السيسى.

فيما أكد أحمد سيد، أحد أعضاء اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، أن من أهم أهداف فعالية اليوم، هو التعريف باتحاد شباب الجمهورية الجديدة والتشجيع على التبرع ودعم مشروع بلازما الدم ودعم المبادرة الرئاسية ودعوة الشباب للاشتراك في اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، وتعريف الشباب بدورهم في الدولة وبناء المجتمع والمشاركة المجتمعية.

وأطلق اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة مكبرة للتبرع بالبلازما بالتعاون مع وزارة الصحة، تحت شعار "العلاج جواك"، بمشاركة عدد كبير من الشباب من أعضاء الاتحاد، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما.

وانطلقت حملة اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، صباح اليوم الخميس، في عدد من مراكز تجميع البلازما بمحافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، والمنيا، ووجه الاتحاد الدعوة لكل المصريين بالمشاركة في الحملة تحت شعار "العلاج جواك.. ‎انزل.. اتبرع.. وساعد في شفاء أهالينا من الأمراض الخطيرة".

وانطلقت الحملة في القاهرة بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالعباسية، والمركز الإقليمي لنقل الدم بدار السلام، وفي محافظة الجيزة بمركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما، وفي الإسكندرية بالمركز الإقليمي بالمحافظة داخل مرفق إسعاف الإسكندرية، وبالغربية في المركز الإقليمي بطنطا خلف الأبنية التعليمية، وفي المنيا في مركزها الإقليمي بكورنيش النيل.