شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استخراج ماسورة مياه طولها متر من صدر شاب إثر حادث تصادم بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد العوامرى، رئيس قسم الاستقبال بمستشفى الزقازيق الجامعى فى الشرقية، عن استقرار الحالة الصحية للشاب "عبد الله" 20 عاما، بعد تعرضه لحادث مروع، أسفر عن دخول ماسورة مياه لصدره من الأمام إلى الخلف.

فيما تمكن الفريق الطبي المكون الدكتور وليد جلال، استشارى جراحة القلب والصدر، وبمساعدة كل من الأطباء أحمد الهمالى ومحمد صبرى وإبراهيم متولى، وإسلام أحمدى، من أطباء الجراحة كل من: أشرف الغرباوى وعلاء حجاج، من إجراء جراحة عاجلة للشاب استغرقت 4 ساعات متواصلة تم استخراج المأسورة من صدر الشاب، وتم إصلاح الرئة وجميع الأوردة والشرايين.

بداية الواقعة يوم الاثنين الماضى، عندما تلقى اللواء محمد والى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم ناحية الكوبرى الجديد بسندنهور دائرة منيا القمح، وتبين انقلاب تروسيكل وإصابة " عبد الله ن ع" 20 عاما مقيم دائرة مركز منيا القمح، إثر دخول ماسورة مياه الصدر من الأمام إلى الخلف وتم نقله إلى مستشفى منيا القمح المركزى وتحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وتم دخوله قسم العمليات.



طبيب يعرض الماسورة بعد نجاح العملية الجراحية