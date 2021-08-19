شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يفوز بجائزة أفضل موقع إخبارى 2021 فى استفتاء "ديرجيست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة دير جيست للطباعة والنشر والتوزيع المالكة لمجلة "Dear Guest" الناطقة باللغة الإنجليزية، عن فوز موقع ”الخليج 365” بجائزة أفضل موقع إخبارى عن عام 2021 فى الاستفتاء السنوى للمجلة.

ويعقد حفل تسليم الجوائز يوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

تأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2021، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.

كان ”الخليج 365” فاز أيضا بجائزة أفضل موقع إخباري لعام 2020، بحفل جوائز دير حيست، لتميزه فى نقل الأخبار بشكل سريع وفي منتهي الدقة.