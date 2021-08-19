شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم تمنح طلاب الثانوية المتغيبين عن امتحان الدور الأول فرصة للتأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات، مؤكدة بأن أخر موعد لتلقى المستندات الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوى العام لتأجيل امتحانات الدور الأول للدور الثانى بالدرجات الفعلية للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان بالدور الأول لطروف مرضية أو قهرية أو الذين أصيبوا أثناء أداء امتحان الدور الأول طبقا للقرار الوزارى رقم 238 لسنة 2008، والقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2013، هو أقصاه أسبوع من إعلان النتيجة. واعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم نتيجة الثانوية العامة، 2021، واستعرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، مقارنة لنسب النجاح العامة لهذا العام لأول دفعة استخدمت التابلت عام 2016/ 2017 والتي بلغت 72% ، بينما عام 2017/2018 بلغت 74%، وفي عام 2018/2019 بلغت 78%، وفي عام 2019/2020 بلغت 81%، وهذا العام 2020/2021 بلغت نسبة النجاح 74%. أما بالنسبة لإحصائيات هذا العام، وما قيل عن صعوبة أو سهولة امتحانات بعض المواد، أشار الدكتور طارق شوقي إلى أنه إذا نظرنا إلى أي مادة عبر الأعوام 2019 أو 2020 أو 2021 نجد أنه نسب النجاح متقاربة في كل الأعوام، وأحيانا تزيد نسب النجاح لبعض المواد لعام 2021 عن السنوات السابقة، وفق المعلومات الرقمية الموثقة بعد التصحيح الإلكتروني لكافة المواد.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

بعد إعلان الرئيس عن المشروع.. اتحاد شباب الجمهورية الجديدة يدعو الشباب للتبرع بالبلازما

فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما يدعو اتحاد شباب الجمهورية الجديدة شباب مصر للمشاركة فى المشروع القومى لتصنيع مشتقات البلازما عن طريق التبرع بالدم.

يتم استقبال المتبرعين بـ6 مراكز لتجميع البلازما موزعة على 5 محافظات على مستوى مصر، والتى انطلق بها المشروع، كما أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزاً آخر خلال العام الجاري. وذكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هذا المشروع كان حلمًا يراوده منذ أن كان وزيرًا للدفاع وبدأ يتحقق على أرض الواقع، وسيكون له آثارًا طبية مميزة على الدولة المصرية.

الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الشعور بالحرارة وانتهاء الصيف 22 سبتمبر

قالت وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، الدكتورة إيمان شاكر، إن ما نشهده الآن في هذه الأيام هو انخفاض في درجات الحرارة وبشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن وقت الظهيرة مازال حارا ولا ينصح الخروج في ذلك التوقيت.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن القاهرة كانت تسجل 45 درجة مئوية في درجات الحرارة، أما حالياً تسجل ما بين 35 إلى 34 درجة مئوية، مضيفة أن نسبة الرطوبة عالية، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن القاهرة تتمتع اليوم بـ طقس حار صباحاً، وفي الوجه البحري ، وشمال الصعيد وجنوب البلاد أيضاً، وأن درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية تكون أقل من درجات الحرارة المتوقعة على الوجه البحري، مشيرة إلى أن نسبة الرطوبة عالية حيث تتراوح ما بين 80% إلى 85%.

وكشفت وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد، عن موعد انتهاء فصل الصيف قائلة: "22 من شهر سبتمبر".

اليابان تكرم مصرى وتمنحه وسام "الكنز المقدس" لتفانيه خلال فترة عمله.. صور

قالت وزارة القوى العاملة، إنه فى احتفالية أقامتها سفارة اليابان بالمدينة السويسرية جنيف، قام السفير إيشيرو أوجاساراوا، رئيس البعثة نيابة عن إمبراطور اليابان، بتكريم المهندس محمد بيبرس، من أبناء الجالية المصرية بسويسرا، بمنحه وسام الكنز المقدس ذو الأشعة الفضية، وشهادة شكر وتقدير منحة من اليابان إمبراطوراً ودولةً، نظرا لتفانيه على مدى 37 عاما فترة عمله بالسفارة، وسط فرحة وتصفيق كل الحضور.

وأشاد السفير اليابانى بالدور الذى قام به المهندس بيبرس، طوال فترة 37 عاما عمله بالسفارة، كان فيها قدوة ومثالا يحتذى به.

من جانبه، وجه المهندس محمد بيبرس، كلمة شكر لإمبراطور اليابان وسفير اليابان إيشيرو أوجاساراوا رئيس البعثة على هذا التكريم المشرف الذي كان له عظيم الأثر في نفسه ، وامتد الشكر لكل السيدات والحضور.

الحكومة تنفى عقد امتحان دولى لطلاب الصف الرابع الابتدائى العام المقبل

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما يتم تداوله من منشورات منسوبة لوزارة التربية والتعليم تزعم عقد امتحان دولي لطلاب الصف الرابع الابتدائي خلال العام المقبل، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشورات المتداولة والمنسوبة للوزارة والتي تزعم عقد امتحان دولي لطلاب الصف الرابع الابتدائي خلال العام المقبل، وأن كافة المنشورات المتداولة مزيفة ولا أساس لها من الصحة، مُشيرةً إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن نظام الامتحانات للصف الرابع الابتدائي كما هو ولم يطرأ عليه أي تغيير، مُوضحةً أن أي قرارات أو معلومات تصدرها الوزارة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية للوزارة سواء على الموقع الإلكتروني "https://moe.gov.eg" أو الصفحة الرسمية على فيس بوك "https://m.facebook.com/egypt.moe"، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 24 ساعه.. تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة وهى "المشروع الأمريكى من مجاورة 1 إلى مجاورة 10 – و جزء من منطقة أطلس ومنشية السلام بشرق حلوان" لمدة 24 ساعة، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر منتصف ليل غد الجمعة الموافق 20- 08- 2021 وحتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل يوم السبت الموافق 21 – 08 – 2021 ، نظراً لطلب جهاز مدينة 15 مايو البدء فى أعمال تغيير خط الطرد الخاص برافع مياه المشروع الأمريكى.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.