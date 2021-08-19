شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء حارة بالقاهرة الكبرى.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 19 أغسطس 2021 إلى الثلاثاء المقبل، وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:-

- يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.

- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

- نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.